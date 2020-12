Manifestazioni di interesse per i giardini a lago, pubblicato il bando

Come si legge nell’avviso, consultabile sul sito del Comune alla voce Albo Pretorio – Bandi di Gara – Bandi di Gara di Servizi, “Il Comune di Como intende affidare il servizio in oggetto svolgendo un’indagine esplorativa di mercato al fine di individuare soggetti economici da invitare alla procedura negoziata con il criterio dell’offerta economica­ mente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la parteci­pazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente che potrà sospendere, modificare, annullare il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna prete­sa. L’Amministrazione si avvarrà per questa procedura della piattaforma di e-procurement SINTEL di Aria, ac­cessibile sul sito di ariaspa dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’uti­lizzo della piattaforma stessa.”