La “gente del teatro” di Como racconta online il progetto “Le Troiane”, uno spettacolo a “teatri uniti”

Come le donne della città di Troia, caduta dopo una lunga guerra in cui i loro uomini sono tutti morti, trovano il modo di reagire alla tremenda sventura che le ha colpite, così attori, sceneggiatori, registi e tutta la “gente di teatro” del nostro territorio non ci stanno a sopportare ancora questo stato di prostrazione che perdura da dieci mesi. Unite nel progetto Le Troiane, le compagnie teatrali comasche racconteranno alla città la prima fase del progetto attraverso un video online domani, martedì 29 dicembre dalle ore 21.00, sui social del TeatroGruppo Popolare e di altre compagnie, oltre che alcuni media partner come Ciaocomo.

Il progetto vede un insieme di compagnie e attori che decide, ciascuno secondo le sue intenzioni e la sua struttura poetica, di occuparsi della messinscena de Le Troiane, la tragedia di Euripide, con l’intento di far sentire la presenza del teatro attivo e al servizio della comunità.

In questa data, dopo mesi di preparazione, avrebbe dovuto aver luogo lo spettacolo dal vivo. Le condizioni determinate dall’avvento covid e dalle misure sanitarie non hanno tuttavia consentito la presenza di attori e spettatori nel luogo solitamente preposto ad accoglierli. Le stesse condizioni hanno reso difficoltoso, e talora impossibile, l’incontrarsi degli attori anche in modo ristretto; si è quindi giocoforza virato su quanto la tecnologia consente di effettuare. La trasmissione online è quindi incentrata sul racconto dell’esperienza da parte dei registi delle varie compagnie, sulla narrazione delle scene trattate e su alcuni frammenti di prove che le compagnie hanno potuto effettuare, elaborando ciascun gruppo il brano di appartenenza con ampia libertà, trasparendo in prima istanza il gioco teatrale. Le Troiane da Euripide anziché Le Troiane di Euripide, quindi.

Il progetto è l’unico del genere, in quanto prevede l’intervento di numerose compagnie del territorio su un unico testo, ciascuna occupandosi di un frammento e sviluppandolo secondo la propria particolare poetica, il proprio modo di vedere e interpretare arte cultura e società. Il testo di Euripide può considerarsi a buon diritto il primo manifesto artistico della storia del teatro contro la guerra, manifesto con cui il celeberrimo drammaturgo ha il coraggio di mostrare lo scempio che le velleità belliche compiono sull’uomo, soprattutto come in questo caso sulle donne, e lo fa per così dire in tempo reale, quando cioè la propria civiltà di appartenenza, l’ateniese, ha appena compiuto i suoi misfatti in questo senso.

Svariati saranno gli accenti che ciascun gruppo teatrale vorrà porre, a seconda della propria sensibilità e della propria volontà di comunicazione. Oltre che a quello immediato e fortissimo della soperchieria assurda e assoluta sulle donne, sarà affrontato, per esempio il tema ambientale, tema che oggi è quello che deve appaiatamente al precedente preoccupare l’intero genere umano. Il primo segno in questo senso sarà determinato dalle proiezioni scenografiche che riferendosi all’incendio e alle rovine di Troia, di cui ci racconta Euripide, ci parlerà degli incendi e delle rovine che scientemente o meno gli uomini stanno perpetrando sul suolo in cui vivono e che dovrebbero invece tutelare per consegnarlo intonso alle generazioni future.

Le musiche originali dello spettacolo sono affidate a Francesco Andreotti e ai Sulutumana, che accompagneranno anche fisicamente la scena.

Le scenografie digitali sono progettate e realizzate da OLO Creative Farm

Il progetto è a cura di TeatroGruppo Popolare ed è patrocinato e sostenuto economicamente da Comune di Como, Fondazione Cariplo – nell’ambito del progetto Ecogiò – e Camera di Commercio di Como-Lecco.

Queste le Compagnie in ordine di entrata in scena: