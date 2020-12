La nevicata di oggi, il bilancio del Comune e della Polizia locale di Como: non si sono registrati incidenti stradali o cadute di pedoni sul territorio comunale. La Polizia Stradale ha confermato che non sono state riscontrate particolari criticità legate agli innesti della viabilità autostradale su quella ordinaria. In via per Cernobbio, incrocio via Bellinzona, si è proceduto a senso unico alternato per circa 45 minuti per permettere ai Vigili del fuoco un taglio di rami. Sono state chiuse per circa un quarto d’ora via Oltrecolle, intorno alle 8,30, e successivamente la Statale per Lecco, per permettere una più veloce pulizia della strada.

La via Oltrecolle è stata bloccata fin dal mattino al passaggio dei mezzi pesanti, per i quali è stato riservato come stallo il piazzale Azzurri d’Italia. I mezzi pubblici non risultano aver avuto problemi significativi. I controlli sulle strade hanno portato a elevate 37 sanzioni, prevalentemente relative alle dotazioni invernali obbligatorie.

Per il secondo giorno sarà attivato il servizio notturno di monitoraggio della Polizia locale. Nelle prossime ore il settore Reti e strade procederà con una importante operazione di salatura in tutta la città, sia sulle strade che sui marciapiedi di aree pubbliche. La priorità andrà alla viabilità pedonale principale (area mercatale e centro storico).

I parchi resteranno chiusi anche nei prossimi giorni per maggiore sicurezza. Si raccomanda la massima prudenza, in particolare al ghiaccio, e si ricorda che è opportuno evitare spostamenti non urgenti, anche e sopratutto pedonali.