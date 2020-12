Caffè con Rigoletto, un nuovo progetto Opera Education per il 2021

Caffè con Rigoletto è un nuovo progetto Opera Education per il 2021 con Carla Moreni, Ombretta Macchi, Anna Pedrazzini, Pierfrancesco Giannangeli, Paolo Colombo che approfondiranno gli aspetti storici, musicali, drammaturgici, sociali, scenografici, emotivi … del capolavoro verdiano Il ciclo dei Caffè con Rigoletto consiste di cinque incontri virtuali, della durata di circa un’ora e mezzo ciascuno, il sabato mattina dalle ore 10.00 alle 11.30, in diretta streaming tramite piattaforma Zoom Meetings; come dice il titolo… per affrontare Rigoletto di Giuseppe Verdi… con approfondimenti sull’opera e sul compositore. Sabato 16 gennaio 2021, dalle ore 10.00 alle 11.30

A cura di Carla Moreni

Durante l’incontro gli insegnanti verranno guidati in un percorso che partirà dalla partitura che Giuseppe Verdi compose nel 1851, opera di grande drammaticità, in cui la partitura dipinge un mosaico estremamente composito, articolato e stratificato all’interno della psicologia dei personaggi, cesellando per ogni carattere sfaccettature e gli aspetti ora evidenti, ora nascosti.

Una caratterizzazione che Verdi ha sempre scolpito con grande cura. Sabato 30 gennaio 2021, dalle ore 10.00 alle 11.30

A cura di Ombretta Macchi

Un percorso multidisciplinare sulle orme di Rigoletto e Giuseppe Verdi, un approfondimento musicale sul tema delle emozioni, a partire da quelle dei personaggi dell’opera fino a quelle che scaturiscono negli spettatori e nei fruitori dell’opera: dalla drammaturgia alla catarsi. Sabato 13 febbraio 2021, dalle ore 10.00 alle 11.30

A cura di Anna Pedrazzini

Durante l’incontro gli insegnanti verranno guidati. passo a passo, verso la comprensione del linguaggio musicale adottato nella produzione di opera domani Rigoletto. I mestieri del teatro

L’obiettivo dell’incontro è dare strumenti pratici ed efficaci affinché gli insegnanti possano far fare ai bambini esperienze attive di ascolto, sotto tutti i punti di vista sensoriali, di corpo, mente, psiche. Sabato 27 febbraio 2021, dalle ore 10.00 alle 11.30

A cura di Pierfrancesco Giannangeli

L’importanza dell’allestimento scenografico nell’opera e l’attualizzazione dello stesso, per raggiungere un legame empatico con lo spettatore. Sabato 13 marzo 2021, dalle ore 10.00 alle 11.30

A cura di Paolo Colombo

L’incontro partirà da riflessioni sulla natura del teatro lirico e sui continui rimandi e collegamenti che intercorrono tra melodramma e la vita sociale, per sviluppare successivamente il ruolo civile e politico effettivamente giocato dal Teatro nel nostro paese, alla topografia delle sale teatrali detta ‘all’italiana’, fino a concentrarsi sulla più importante di queste sale, il Teatro alla Scala di Milano.