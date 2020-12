Video regalo di Natale dai Sulutumana

Per raccontare del nuovo video dei Sulutumana, realizzato per il brano “Natale 2020”, regalato dal gruppo in occasione di queste feste, stavolta non cominciamo dalla musica, e nemmeno dal testo della canzone, ma cominciamo dai disegni. Lei è Giada Negri, artista di Como e docente all’Accademia Aldo Galli, ed è stata protagonista di questo ultimo periodo illustrando diversi progetti dedicati ai bambini. Storie – come quella di “Nano Gianni e i granelli rossi”, scritta dal ricercatore dell’Università Cattolica di Milano Fabio Sbattella – attraverso le quali far loro comprendere, pur senza usare riferimenti diretti al Coronavirus, il momento difficile che stiamo vivendo, con l’aiuto di elementi quali la minaccia, la collaborazione, la soluzione inattesa, che diventano metafora e speranza della realtà di oggi. Questo anche con “Principesse e poesie”, un album autoprodotto da colorare con i toni della determinazione e della forza, lavoro che mette da parte l’idea di torri dorate nelle quali c’è rinchiuso qualcuno da salvare – giuste soltanto per creature fragili ed eteree – per far leva invece su qualità come il coraggio e la caparbietà.

Ed eccoci quindi al video che l’Antico Canzonificio Sulutumana aveva preannunciato per la mezzanotte del 24 dicembre su Youtube – promessa che è stata mantenuta – e che porta non solo la firma di Giada Negri, ma anche del designer Daghi Douglas Andreetti, artista che collabora con le maggiori testate italiane e internazionali nonché le più importanti agenzie di pubblicità e comunicazione. Il video, ricco dei personaggi delle fiabe classiche, con case solitarie su colline senza alberi e pesci che passano davanti alle finestre, mescola il reale al surreale; noi siamo gli spettatori di questo mondo, possiamo guardare attraverso sipari che si aprono, persiane che non riescono a farlo, e osserviamo la storia come dall’obiettivo di un cannocchiale che, come accade nelle grandi narrazioni, più si allontana dalla realtà e più la mostra da vicino.

Alla fine una mongolfiera solleva il sole, e il bacio diventa una speranza che tutto si risolva ma anche il simbolo di quell’avvicinamento, ad oggi ancora precluso, a cui tutti aneliamo.

Così il ventennale gruppo formato da Gian Battista Galli, Nadir Giori e Francesco Matteotti, dopo un calendario dell’avvento molto particolare che ha visto di disegni di Silvia Lisanti protagonisti della loro pagina Facebook, regala qualcosa di molto speciale: nella musica, nei testi e adesso in questo video dalla delicatezza infinita. Una delicatezza che arriva a toccarci, abbracciarci con quel calore che tanto avevamo atteso. Un’altra bella occasione raccolta da Giamba, Nadir e Francesco, per farci sentire vicini a loro pur non potendo esserlo.

Un cuore che canta del mondo ferito, e del bacio che l’ha guarito. Un cuore bello, quello dei Sulutumana.

Seguiamoli, perché nel 2021 i Sulu hanno in progetto una canzone nuova al mese, che si potrà acquistare scaricandola dal web con le modalità che presto sapremo.

.Sabrina Sigon