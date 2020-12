Il piccolo musical del Piccolo Principe online per tutta la famiglia

Domenica 27 dicembre dalle ore 15 sarà online lo spettacolo Il Piccolo musical del Piccolo Principe. Lo spettacolo fa parte della rassegna online pensata da TeatroGruppo Popolare nell’ambito della stagione La Domenichina dei piccoli, con il contributo di Fondazione Cariplo per il progetto Ecogiò, una stagione per famiglie che vuole ricreare l’atmosfera delle feste natalizie in cui i componenti parentali si sono spesso ritrovati nelle sale teatrali e cinematografiche, in questo momento purtroppo non agibili.

Nello spettacolo tre attrici vivono le avventure del giovane eroe di Saint-Exupery attraverso le canzoni a lui dedicate e le parole emozionanti scritte da un autore che ha amato il volo ed è scomparso nel nulla con il suo aereo, quasi volendo ripercorrere nel suo ultimo viaggio le tappe che aveva disegnato sulla carta stampata.

Il piccolo principe sente qualcosa che non sa definire, finché sente l’impulso a viaggiare per i mondi alla ricerca di qualcosa di celato e indicibile. È un rito di passaggio, il suo percorso tra i mondi, ma non lo sa, come non lo sa nessuno di noi quando lo compie, quando attraversa più o meno a occhi chiusi il camminamento tra infanzia e adolescenza, e poi giovinezza e poi…

Conosce pianeti abitati da strane persone, ciascuna indaffarata a darsi un senso, spesso, quasi sempre, quello sbagliato. Arriva anche sul nostro pianeta, appena più grande di altri, e vi scopre cose incredibili. Scopre migliaia di rose, uguali alla sua, eppure la sua gli fa battere il cuore con una unicità bellissima e dolorosa: sono le cure che gli ha dedicato a farla la sola al mondo. Ecco che allora il piccolo principe, partito per capire e imparare, attraverso il suo apprendimento fa comprendere anche a noi. Per esempio: che l’essenziale è invisibile agli occhi, che quello che ciascuno cerca non lo troverà mai se non sarà capace di chiudere le palpebre nel momento opportuno per vedere davvero, forse con il cuore.

Il piccolo principe nel suo intero percorso non incontrerà mai un bambino, ed è questo che ci fa tristi, non approccerà mai un suo simile davvero. L’intento del nostro spettacolo-musical è quello di fargli conoscere decine di bambini, ciascuno col suo rito di passaggio da compiere questa volta insieme, a scoprire unicità e molteplicità al contempo.

Con Cosetta Adduci, Virginia Adduci, Olga Bini – Regia Giuseppe Adduci

La rassegna proseguirà online con la Storia del pupazzo di neve – domenica 3 gennaio, h 15.00

È possibile accedere gratuitamente alla visione online dello spettacolo sul canale youtube di TeatroGruppo Popolare e dalla pagina Facebook