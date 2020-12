Le previsioni del tempo a cura di Meteortologia comasca per i prossimi giorni. Dopo il freddo ed il vento a Natale e la bellissima giornata di oggi (Santo Stefano), arriva il peggioramento annunciato da tempo.

Martedì 29 dicembre cielo generalmente nuvoloso o coperto con qualche debole precipitazione sparsa non esclusa soprattutto in serata. Non sono escluse ulteriori nevicate anche fino a bassa quota. Le temperature saranno comprese tra -2/1 gradi e 1/3 gradi.