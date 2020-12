I tre titoli, trasmessi in diretta lo scorso 6 novembre dal Teatro Grande di Brescia (Werther di Jules Massenet), il 20 novembre dal Teatro Sociale di Como / AsLiCo (Zaide di Mozart /

Calvino) ed il 27 novembre dal Teatro Fraschini di Pavia (La Fanciulla del West di Giacomo Puccini, in forma di recital operistico), già programmati nell’ambito della Stagione lirica 2020

di OperaLombardia, verranno messi nuovamente in onda sul portale www.operalombardialive.it, a partire dalle ore 15.00 del 24 dicembre 2020, sino alla mezzanotte del 31 gennaio 2021.

Si tratta di un’iniziativa, che ha visto affiatati e agire all’unisono i Teatri del Circuito, impegnati in una staffetta che potesse replicare, in una nuova formula, affrontando una sfida tecnologica,

quel meccanismo virtuoso che solitamente fa circuitare le produzioni e rende unico il modus operandi dei Teatri di OperaLombardia.

Così, dopo le prime rappresentazioni, vi sono state ulteriori messe in onda, negli orari e nelle date in cui le opere avrebbero dovuto andare in scena, accolte dagli applausi del pubblico.

Operalombardialive.it è una piattaforma concepita per i Teatri del Circuito, per consolidarne e valorizzarne il palinsesto, e per rivelare la bellezza dei Teatri di tradizione della Lombardia.

Ritornare in onda fino alla fine di gennaio è un dono che i Teatri di OperaLombardia mettono a disposizione, sperando giunga gradito agli artisti e a tutti coloro che in primis ne hanno reso

possibile la realizzazione, ed ancora a tutti gli spettatori, gli appassionati, gli abbonati che non abbiamo potuto collegarsi nelle scorse settimane, e desiderino farlo durante le imminenti

festività, o desiderino rivedere nuovamente gli spettacoli.

L’attività del Circuito OperaLombardia è sostenuta dal MIBACT, da Regione Lombardia e da Fondazione Cariplo.

Le locandine

WERTHER

Drame lyrique in quattro atti su libretto di Édouard Blau, Paul Milliet e Georges Hartmann

Dal romanzo epistolare I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang von Goethe

Musica di Jules Massenet

Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali di Milano

Orchestrazione di Petter Ekman

Prima rappresentazione: Vienna, Hofoperntheater, 16 febbraio 1892

Personaggi Interpreti

Werther Gillen Munguía

Le Bailli Alberto Comes

Charlotte Karina Demurova

Albert Guido Dazzini

Schmidt Nicola Di Filippo

Johann Filippo Rotondo

Sophie Maria Rita Combattelli

Brühlmann Andrea Gervasoni

Kätchen Luisa Bertoli

Direttore Francesco Pasqualetti

Regia Stefano Vizioli

Scene Emanuele Sinisi

Costumi Anna Maria Heinreich

Luci Vincenzo Raponi

Visual Imaginarium Creative Studio

Assistente alla Regia Pierluigi Vanelli

Scenografo collaboratore Eleonora De Leo

Maestro del coro voci bianche Lidia Basterretxea

Solisti Francesco Beschi, Sara Cattaneo, Emanuele Gnecchi,

Sofia Mancuso, Anita Mazzoli, Ludovica Roncoroni

Coro voci bianche del Teatro Sociale di Como

Orchestra I Pomeriggi Musicali

Coproduzione Teatri di OperaLombardia:

Teatro Sociale di Como

Teatro Grande di Brescia

Teatro Fraschini di Pavia

Teatro Ponchielli di Cremona

e con

Fondazione Teatro Comunale di Modena

Fondazione I Teatri di Reggio Emilia

Fondazione Teatro Verdi di Pisa

Fondazione Teatro Comunale di Ferrara

__________________________________________________

ZAIDE

di Wolfgang Amadeus Mozart / Italo Calvino

Singspiel incompiuto di Wolfgang Amadeus Mozart

Testo tedesco di Johann Andreas Schachtner

Nuovo testo di Italo Calvino

Zaide Giuliana Gianfaldoni

Gomatz Giovanni Sala

Allazim Vincenzo Nizzardo

Soliman Paul Nilon

Osmin Pierpaolo Martella

Uno schiavo Davide Capitanio

con la voce narrante di Arianna Scommegna

Direttore Alessandro Palumbo

Regia Graham Vick

Scene e costumi Italo Grassi

Luci Giuseppe Di Iorio

Movimenti mimici Ron Howell

Assistente alla regia Daniele Menghini

Orchestra I Pomeriggi Musicali

Coproduzione Teatri di OperaLombardia, Teatro dell’Opera di Roma

___________________________________________________

LA FANCIULLA DEL WEST

di Giacomo Puccini

Recital d’opera

Opera di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini, dal dramma The Girl of the Golden West di David

Belasco.

Musica di Giacomo Puccini.

Prima rappresentazione: New York, Metropolitan, 10 dicembre 1910

Prima rappresentazione italiana: Roma, Teatro Costanzi, 12 giugno 1911

Minnie Rebeka Lokar

Dick Jonhson Angelo Villari

Jack Rance Devid Cecconi

Pianoforte Valerio Galli