Una bellissima storia di Natale dall’ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba dove, oggi pomeriggio, i volontari dell’Associazione SaltancoraNicolò hanno consegnato i doni ai bambini ospiti del reparto di Pediatria, nel pieno rispetto di tutte le misure precauzionali. «Abbiamo consegnato i giocattoli che ci sono stati donati ai nostri bimbi ricoverati – ha raccontato una delle volontarie e fondatrici dell’associazione, Ketty Baruffini – per dare loro un segnale della nostra vicinanza anche in un momento così difficile».

I volontari dell’Associazione, travestiti da Elfi e da Babbo Natale, hanno portato ai piccoli della Pediatria i loro doni, per trasmettere la magia del Natale anche a coloro che non hanno potuto vedere, nei giorni scorsi, la bellissima slitta natalizia che ha percorso le vie della città di Erba.

«I giocattoli ci sono stati donati da una persona molto generosa, Betty Aquaro, che ha organizzato un evento a Crevenna per raccogliere proprio questi giochi che abbiamo distribuito oggi».

Il personale sanitario del reparto di Pediatria ha accolto con grande gratitudine l’iniziativa dell’Associazione, sottolineando come questo gesto abbia sicuramente portato serenità, gioia e un pizzico della magia tipica del Natale.

L’associazione Saltancoranicolò è nata lo scorso anno in memoria del piccolo Nicolò Lanzoni, mancato nel maggio del 2018 a soli 5 anni per un neuroblastoma. Da quel giorno il gruppo raccoglie fondi per sostenere quelle realtà che aiutano le famiglie con bimbi con patologie invasive.