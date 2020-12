Tuta e cravatta, babbucce, il povero corriere che non sempre riesce a consegnare i regali, l’albero di Natale appiattito sul muro, la neve che scende sulle strade ormai vuote, il camino virtuale e un ritmo scandito schioccando le dita mentre ci osserviamo davanti a uno specchio.

La cantante Virginia Lanfranconi, il chitarrista Federico Teatini e Tiziana Spina, con la loro spassosa canzone “Che gran pezzo di Natale” oltre a dare uno spaccato ironico dei tempi che stiamo vivendo, ci regalano un brano musicale molto bello che, richiamando alla memoria un Natale gioviale, allegro e pieno di calore, al tempo stesso mette in evidenza i radicali cambiamenti di abitudini che hanno caratterizzato questo 2020.

“Ma se si blocca la connessione, non riesco a vedere la consegna del Cappone; poi ci pensa il Natale con la sua magia e, come per incanto, il modem si riavvia…”

Ma non solo: musica e testo diventano qui ricerca per ritrovare – attraverso situazioni talvolta grottesche che popolano una quotidianità da confinati da pandemia – un’umanità che si non si adagia ma sceglie e si organizza. Che, insomma, in qualche modo si ribella e non si arrende, attraverso nuove modalità di azione e comunicazione. Perché partendo da uno specchio si può arrivare a una chat condivisa e, senza allontanarsi dalla speranza di un ritorno alla normalità, adattarsi al momento e portare lo stesso i calici in alto (e pure il cellulare). Allora tutti insieme, eccoci a brindare.

Perché non si deve rinunciare ad assaporare il Natale anche se, come questo, è un “Natale peculiare”.

Merry Christmas

Una canzone del team Hug A Deer Music Productions:

Virginia Elle: Testo, arrangiamento, recordings, produzione, video act.

Federico Teatini: Testo, arrangiamento, produzione, recordings, video act.

Tiziana Spina: Testo, recordings, video act.

Con un ringraziamento speciale a:

Simone Coen – Audio Engineer & Producer: mix e mastering Il Coro Dei Bombers Remigio Pipow