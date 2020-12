Conferenza stampa stamattina a Palazzo Cernezzi alla presenza del Sindaco Mario Landriscina, dell’Assessore alla partita Marco Galli e della dirigente Rossana Tosetti per presentare i lavori relativi alla bonifica della ormai famosa “cella 3” dell’area dell’ex tintostamperia. E’ stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla realizzazione dei lavori di bonifica delle terre della cella 3 al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla società ECO.STE.MA. con sede a Villasor (CA), mandataria, ed Ecoserdiana con sede a Cagliari con un ribasso pari al 27,773% sull’importo posto a base di gara di euro 4.111.331,67.

“Finalmente dopo anni andiamo a chiudere questa pagina. Quello di oggi è un passo importante dopo la fine del contenzioso economico tra le parti che si era creato con Multi. E’ un passo per restituire alla città questa parte dal valore storico importante, per ciò che quell’area ha rappresentato per l’economia di Como. Andiamo a ripulire una terra piena di veleni e poi non ci saranno più scuse per non affrontare il futuro di quell’area ” le parole del Sindaco Mario Landriscina felice di poter mantenere una promessa fatta in campagna elettorale.

L’Assessore Marco Galli ha fatto il punto sui lavori che inizieranno a breve:” Un intervento che riguarda 4500 mq vicino alla Santarella. E’ stato un percorso molto lungo il lavoro degli uffici per la verifica delle proposte che sono arrivate. Abbiamo individuato questa società e speriamo che a breve si possa iniziare l’intervento”.

I lavori dovrebbero durare circa 15 mesi e il materiale prelevato sarà portato con dei camion in Sardegna dove è stata individuata una discarica per lo smaltimento dei materiali tossici. Il Sindaco Landriscina ha tenuto a sottolineare che tutte le operazioni avverranno avendo cura della sicurezza e della salute sia dei lavoratori che opereranno nell’area che dei cittadini di Como.