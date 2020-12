Brillante intervento dei carabinierti ieri sera: dalle telecamere della zona ieri sera è arrivato l’alert di una macchina sospetta ai militari della stazione di Olgiate che immediatamente hanno raggiunto Solbiate con Cagno. Intercettata la macchina, il conducente ha provato a scappare, prima in macchina poi a piedi, ma è stato fermato dai militari. In macchina aveva effettivamente arnesi da scasso.

La macchina è stata sequestrata perché in questo caso è emersa una discrasia tra le targhe che montava ed il numero di telaio. Il protagonista, albanese con precedenti specifici, è stato arrestato per la resistenza opposta ai controlli, ha passato la notte in camera di sicurezza ed oggi viene processato; è stato inoltre denunciato per il possesso di attrezzi da scasso.