Rosa Sciocchin’ – Barbara Facciotto, Natale in cucina

A pochissimi giorni dal Natale, chi altro invitare se non Barbara Facciotto, per raccontare il suo gran menu delle Feste?

Quattordicesima puntata di Rosa Sciocchin’, il programma di e con Alessia Roversi e Dalila Lattanzi che, per quest’anno, cambia orario. Abbandonando la fascia serale, la trasmissione radiofonica tutta al femminile di CiaoComo si sposta al pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio semiserio alla scoperta di donne eccellenti che, grazie alla loro creatività e al loro ingegno, impreziosicono il territorio comasco e oltre.

In questa quattordicesima puntata, Alessia e Dalila ospitano Barbara Facciotto, romagnola d’origine ma brianzola d’adozione, appassionata di arte, musica, bellezza e, soprattutto, cucina. Dal suo precoce amore per i fornelli, complice una famiglia dalla lunga tradizione culinaria, Barbara conduce tutti attraverso i profumi e i sapori della tradizione emiliana, romagnola e veneta, raccontando il suo menu delle Feste e regalando agli ascoltatori consigli preziosissimi, accompagnati da ricette e suggerimenti. Non solo: Barbara svela anche la vera ricetta del ripieno dei tortellini bolognesi, queslla certificata e approvata da ogni accademia culinaria, assolutamente inimitabile.

Ovviamente, anche la playlist di questa puntata é di tutto rispetto: Barbara ha richiesto Forever is a very long time di The Tallest Man On Earth e Falene di Gobbi, giovane cantautore italiano scoperto da Barbara di recente, figlio di un suo compagno di università, Dalila ha scelto Natale allo Zenzero degli Elio e le Storie Tese e Merry Christmas to You, canzone di CiaoComo dello scorso anno mentre Alessia ha optato per Canzone di Natale di The Zen Circus e Christmas is all around, colonna sonora del film del 2003 Love Actually, diretto da Richard Curtis con un ricco cast che vede tra gli altri Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Alan Rickman e Keira Knightley.