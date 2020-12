Un grazie collettivo. Un enorme ringraziamento a tutto il personale sanitario degli ospedali lariani, da mesi in prima fila nell’emergenza sanitaria. Il tutto grazie alla nostra sempre più seguita pagina di Facebook che la sera della vigilia di Natale (giovedì 24 dalle 22,30) farà da “palcoscenico” virtuale per gli spettatori comaschi che vorranno assistere allo spettacolo dell’Associazione Carducci: Concerto di Natale 2020 in streaming per permettere anche agli ospiti dei vari ospedali cittadini e della provincia di seguire le musiche dell’orchestra da camera Franz Terraneo. Sopra la video presentazione, qui sotto uno spezzone delle prove di questi giorni

Per assistere al concerto di Natale 2020 – gratuitamente – basterà connettervi domani sera dalle 22,30 sulla nostra pagina Facebook. Evento in collaborazione anche con Consorzio Como Turistica ed Amici di Como.