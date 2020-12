Gennaio: iscrizioni a mense e doposcuola

Dal 4 gennaio al 15 febbraio 2021 saranno aperte le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica per i nuovi iscritti alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie (in quest’ultimo caso occorre l’iscrizione anche se usufruivano già del servizio alle scuole dell’infanzia).

Dalla medesima data del 4 gennaio ma per questo servizio fino al 31 marzo saranno aperte le iscrizioni al servizio di post scuola per l’anno scolastico 2021-2022 nei seguenti istituti:

Scuola primaria di piazza IV Novembre

Scuola primaria di via XX Settembre

Scuola primaria di via Sinigaglia

Scuola primaria di via Montelungo

Scuola primaria di via Giussani

Scuola primaria di via Cuzzi.

Per ciascun servizio la domanda dovrà essere unica anche nel caso venissero iscritti più figli.

Per entrambi i servizi, di ristorazione scolastica e di post scuola, si utilizza il portale dedicato https://como.ecivis.it (attivo per le iscrizioni a partire dal 4 gennaio).

Per il momento non sono aperte le iscrizioni al pre scuola.

Per informazioni o necessità di assistenza è possibile rivolgersi al numero 031 265560 o scrivere all’email ristorazionescolastica@comune.como.it

Ufficio di riferimento: Ristorazione scolastica – via Fiume, 2 (non aperto al pubblico – solo contatti indicati).