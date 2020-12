El Merendero, puntata undici – Santa’s coming!

Puntata numero undici di El Merendero, il contenitore del venerdì in onda dalle 16.30 alle 17.30 su CiaoComo Radio. Alla conduzione sempre Alessia e Roberta, quest’anno supportate, in modalità “occasionale” da William, a ricomporre la favolosa squadra di “Bellalbar” e “Privé, la sponda calda del lago di Como”.

Tante le novità proposte dal magnifico trio, tra rubriche sfiziose, nuovi jingle e tanti meravigliosi personaggi. Questa puntata, la numero undici, è interamente dedicata al Natale, con i consigli per gli ultimi acquisti, come, ad esempio, il set di 4 mini nani da giardino maleducati, che non sono proprio i nani da giardino nel senso classico del termine, ma potrebbe anche essere divertente vedere questi bizzarri gnomi fumare uno spinello o mostrare il didietro Inoltre, sono alquanto versatili, non hanno troppe pretese. Ancora, il gioco pesca cacche da vasca da bagno, oppure le pantofole lama anti-polvere, che aiutano a tenere pulita la casa senza fare alcuna fatica: basta solo camminare e planare sul pavimento per dare inizio alla magia. Infine, un blocco appunti per i decreti presidenziali, per dimostrare ad amici e parenti le vostre indubbie capacità di comando e anche, finalmente, dare ordini al prossimo.

La ricetta proposta in questa puntata numero undici è quella delle stelle di pandoro allo zabaione. Ponete sul fuoco un tegame con dell’acqua e portatela a sfiorare il bollore. Versate in una bastardella (o in un tegame leggermente più piccolo di quello usato per far bollire l’acqua) i tuorli, unite lo zucchero e sbatteteli leggermente con una frusta a mano. Aggiungete anche il marsala, versandolo a filo, sempre mescolando. Quando si sarà amalgamato, trasferite la bastardella nel tegame con l’acqua bollente. Continuate a sbattere per 10-15 minuti fino a far addensare il composto, se preferite per comodità potete utilizzare uno sbattitore elettrico, altrimenti andrà bene una comune frusta.

Una volta ottenuto un composto chiaro e spumoso, spostate la bastardella all’interno di una ciotola più grande, colma di acqua e ghiaccio. In questo modo bloccherete la cottura ed eviterete di ottenere un risultato strapazzato. Continuate a sbattere circa per 1 minuto, trasferite il vostro zabaione all’interno di una ciotola e conservatelo in frigorifero.Una volta pronto lo zabaione, dedicatevi a realizzare la ganache al cioccolato. Tritate finemente il cioccolato fondente e trasferitelo all’interno di una ciotola. Ponete a scaldare la panna e una volta che avrà sfiorato il bollore versatela direttamente all’interno della ciotola con il cioccolato. Mescolate il tutto lentamente, senza incorporare troppa aria, fino a far sciogliere completamente il cioccolato. A questo punto otterrete una ganache liscia e cremosa, lasciatela intiepidire e nel frattempo tagliate il pandoro in senso orizzontale, in modo da ottenere 3 fette per un totale di circa 400 g di pandoro. Scaldate una padella piatta antiaderente e fate dorare le stelle di pandoro da entrambe i lati per pochi minuti. A questo punto siete pronti a comporre le vostre stelle di pandoro. Stendete un paio di cucchiai di zabaione su un piatto da portata e adagiate la prima fetta quindi aggiungete ancora cucchiai di zabaione e coprite con un’altra fetta di pandoro. Aggiungete ancora un po’ di zabaione e ultimate con l’ultima fetta di pandoro. Versate quindi lo zabaione rimasto e stendetelo sull’intera fetta, aiutandovi con un cucchiaio. Trasferite la ganache all’interno di un biberon da pasticceria o una sac a poche e utilizzatela per decorare la superficie del dolce.

Ascolta qui il podcast della puntata

L’appuntamento, dunque, è fissato per il venerdì, alle 0re 16.30, sempre su CiaoComo Radio. Per proporre argomenti o interagire con la diretta, scrivere sulla pagina Facebook di El Merendero o scrivere un messaggio o un vocale, anticipato dalla frase: “Per El Merendero”, al numero di Whatsapp della diretta 3484415730.