Donazione del Lions Club Monticello alla Pediatria del Sant’Anna e alla Casa di Gabri in memoria del dottor Raffaele Giura

Sono stati consegnati questa mattina i due sanificatori che il Lions Club Monticello ha donato alla Pediatria dell’ospedale Sant’Anna e alla Casa di Gabri. La donazione è legata alla raccolta fondi “Lions for Hospital” effettuata dal club di servizio la scorsa primavera in memoria del dottor Raffaele Giura, pneumologo comasco ed ex primario della Pneumologia del Sant’Anna di Como recentemente scomparso.

Gli strumenti donati consentono una rapida, efficace e periodica sanificazione degli ambienti.

“A nome di tutta Asst Lariana – sottolinea il direttore generale Fabio Banfi – ringraziamo il Lions Club Monticello per questa donazione che testimonia la costante vicinanza e il sostegno nei confronti dell’ospedale nonché per il tributo ad uno stimato medico che si è speso molto per la sua comunità”.

“Siamo molto grati al Lions Club Monticello per questa concreta dimostrazione di vicinanza alle nostra attività cliniche in un momento così complesso e di grande sforzo da parte di tutta la sanità – aggiunge Angelo Selicorni, primario della Pediatria del Sant’Anna – e siamo felici che lo stesso Club abbia voluto coinvolgere in questa donazione la Casa di Gabri, struttura per bambini ad alta complessità assistenziale, con cui il nostro reparto collabora attivamente da tempo”.

Questa mattina insieme al presidente del Lions Club Monticello Paolo Cavezzale, sono intervenuti Angelo Selicorni, il responsabile della Casa di Gabri Sergio Besseghini, Filippo Favuzza e Pietro Cantone medici della Pediatria del Sant’Anna e soci del Lions Club Monticello, Alfredo Caminiti direttore del Dipartimento Materno Infantile e Francesco Giura, figlio del dottor Raffaele Giura e responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di ASST Lariana.