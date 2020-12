41′ continua a controllare molto bene la gara la formazione di mister Jack Gattuso, molto tonico il Como

36′ lancio lungo di Haoudi in area per Morelli…capisce tutto Facchin e recupera la palla

32′ serie di calci d’angolo per i toscani che si concludono con un tiro da fuori area di Agazzi che si perde alto

30′ Como ancora in avanti con un tentativo di perforazione centrale di Cicconi per Gabrielloni…non va

26′ Bellemo al tiro, deviazione e la palla s’impenna ma perde potenza….nessun problema per Stamcampiano

20′ Dkidak se ne va sulla sinistra, potrebbe mettere in mezzo ma preferisce andare alla conclusione…..fuori

18′ ci prova dalla distanza Arrigoni…palla alta

12′ GGGGOOOOOLLLLLL COMOOOO Gatto, ottimamente servito da Terrani, colpisce di precisione e mette nel sacco….molto bella la manovra che ha portato alla rete sviluppata da Terrani sulla sinistra e appoggio perfetto in area per Gatto che ha portato in vantaggio il Como

10′ OCCASIONE LIVORNO cross dalla sinistra di Haoudi in mezzo all’ area spunta Bussaglia che, in spaccata, manda a lato di poco

7′ inizio con i lariani all’attacco…..partita agonisticamente vivace

1′ azzurri al tiro dalla distanza con Bellemo para il portiere amaranto

La formazione: FACCHIN, IOVINE, TERRANI, GABRIELLONI, GATTO, CRESCENZI, BELLEMO, ARRIGONI, BERTONCINI, DKIDAK