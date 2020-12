Canto di Natale, la dedica di Tagliavia a Dickens

Il 24 dicembre alle ore 18, in occasione del 150esimo anniversario della scomparsa di Charles Dickens, verrà proposta, su musiche originali di Irina Solinas, una video – performance di Emanuela Tagliavia in prima visione assoluta.

«Passato, presente e futuro si alternano in una dimensione che si affianca al testo di Dickens – ha dichiarato la coreografa e danzatrice Emanuela Tagliavia – mostrando l’eterna ciclicità della Natura e con essa la Natura umana. Un passato simboleggiato dalle foglie cadute e dalla profonda trasparenza dell’acqua, un presente scritto nella necessità della realtà, un futuro immaginato nel labirinto di uno spazio enigmatico».

«Per concludere con un pizzico di magia i sei mesi di produzione digitale su Patreon – ha raccontato la compositrice e violoncellista Irina Solinas – ho deciso di “unirmi” al Canto di Natale per eccellenza, quello che Charles Dickens scrisse più di 150 anni fa e che ancora illumina e scalda l’immaginario natalizio di grandi e piccini. Parola, corpo e musica hanno preso vita intorno al libro simbolo di un cambiamento profondo: non tanto essere “più buoni” quanto “diventare se stessi”. Un augurio che vogliamo rinnovare certo ogni anno, ma forse quest’anno più che mai. Tra Passato e Futuro, un nuovo Presente».

In occasione del Natale e per celebrare i 150 anni dalla scomparsa del celebre autore britannico Charles Dickens, Irina Solinas & MAME – Mediterranean Ambassadors Music Experience presentano, su musiche originali della violoncellista e compositrice Irina Solinas, “Canto di Natale – assolo”, performance video della coreografa e danzatrice Emanuela Tagliavia, in collaborazione con la scrittrice Francesca Scotti. Il video, con il montaggio di Mauro Valle e le riprese di Giampaolo Testoni, sarà trasmesso in streaming, alle ore 18, sui canali social e YouTube di Mame – Mediterranean Music Ambassadors e in crossposting sulla pagina FB di CiaoComo.

Emanuela Tagliavia è danzatrice e coreografa. Si forma in Italia per poi perfezionarsi in danza contemporanea in Francia. I suoi lavori sono andati in scena in alcuni dei più importanti teatri e festival in Italia e all’estero (Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell’Opera di Roma e Teatro Bolshoi di Mosca, Piccolo Teatro e Teatro Strehler di Milano, per citarne alcuni). Negli ultimi anni ha lavorato con Gabriele Salvatores per la produzione de La Gazza Ladra (Milano, Teatro alla Scala, 2017) e con Liliana Cavani per la messa in scena di Alì Baba e i Quaranta Ladroni (Milano, Teatro alla Scala, 2018). Nel 2019 ha curato il Gala di Danza organizzato da Aterballetto – Fondazione Nazionale della Danza al Teatro Diego Fabbri di Forlì. Ha realizzato i movimenti coreografici dello spettacolo Qohelet, andato in scena con grandissimo successo al Teatro Franco Parenti di Milano (febbraio 2019); ha partecipato al Festival Al Bustan di Beirut, con giovani danzatori della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala. Nell’estate del 2019 ha creato le coreografie per l’evento Dolce & Gabbana Alta Sartoria tenutosi a Sciacca in Sicilia. Nel mese di settembre le sue coreografie sono state protagoniste dello spettacolo di apertura del 24th World Energy Forum tenutosi ad Abu Dhabi. Numerosi sono i premi e riconoscimenti alla carriera e alle sue creazioni. È direttrice artistica del festival di danza contemporanea Pulchra Minima al Teatro Gerolamo di Milano. Dal 1999 Emanuela Tagliavia è docente di danza contemporanea presso la Scuola di Ballo dell’Accademia delle Arti e Mestieri del Teatro alla Scala. Dal 2007 è docente presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi

1870 – 2020 Natale con Charles Dickens è ideato e realizzato da Irina Solinas & Mame – Mediterranean Ambassadors Music Experience

Media Partner: CiaoComo Radio

Immagine di copertina: “Presenze”, illustrazione originale di Giada Negri