Vaccino-Day anche a Como domenica prossima, 27 dicembre. Le prime 50 dosi di antidoto anti-Covid saranno somministrate al personale sanitario dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo. L’ammissione oggi dal presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi nella consueta diretta a CiaoComo, quella odierna dedicata anche allo scambio di auguri con tantissimi ascoltatori che da mesi ci seguono nei nostri appuntamenti fissi. Il mercoledì alle 11 e poi il giovedì nel tardo pomeriggio nel periodo autunno-inverno.

Con Fermi la precisazione e la specifica dei vaccini: inizialmente quelli utilizzati saranno quelli della Pfizer. Poi ne arriveranno altri nelle prossime settimane. Un anno da incubo per il nostro territorio, come del resto in tutta Italia, ora la notizia più bella. “E il regalo più atteso e meraviglioso sotto l’albero…” come da ammissione dello stesso presidente Fermi. Poi tante altre precisazioni su spostamenti e decreto-Natale. Ed un grande affetto per il consigliere regionale che da mesi è presente nei nostri studi a chiarire e precisare.

Il prossimo appuntamento con lui rinviato al 2021: forse già prima dell’avvio della scuola una linea diretta per capire anche qui ulteriori disposizioni per il rientro in classe dei ragazzi. A Fermi ancora un grazie – sentito – da parte di tutta la redazione per la vicinanza dimostrata.