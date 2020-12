A causa delle recenti restrizioni imposte dal DM, Fondazione Alessandro Volta informa che Verde Natale regalerà alla città l’ultimo appuntamento mercoledì 23/12 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Le attività previste per il 24/12 e per il 06/01 sono pertanto annullate.

Fondazione A. Volta, in accordo con il Comune di Como, e grazie alla collaborazione di diverse associazioni culturali del territorio ha deciso di proporre anche domani pomeriggio dalle 15 alle 18 piccoli eventi itineranti e diffusi nel centro storico di Como. Passeggiando per le vie del centro città si incontreranno ancora Elfi, Babbi Natale giocolieri e acrobati, raccontastorie che sapranno incantare i più piccoli, musicisti della Filarmonica A. Volta, coristi dell’Accademia “Giuditta Pasta”, e i tradizionali Frega Musun brianzoli, tutti insieme creeranno una variegata colonna sonora fatta di canti e musiche tradizionali reinterpretate

Il programma si articolerà dunque in 7 aree del centro storico dalle 15 alle 18 (Piazza Duomo/Portici del Broletto, Piazza Volta, Piazza S Fedele, Via Odescalchi, Via Carducci, Via Perti, Largo Miglio). Aree ben delimitate e per le quali sarà ricordato il rispetto delle norme anti-Covid.

Nelle brevi soste gli stessi personaggi indosseranno le protezioni come da protocolli di categoria e avranno gli strumenti musicali anch’essi protetti. Saranno gli Elfi in bicicletta a far rispettare il dovuto distanziamento di sicurezza tra passanti e personaggi

Saranno gli Elfi ad accompagnare i bambini in un itinerario pieno di magie e tradizione.

Migliaia le matite che una volta consumate se invasate faranno crescere una piantina e i semi di piante mangia smog da regalare ai più piccoli. Sono tra i regali alla natura proposti da Verde Natale e spiegati su www.verdenatale.it.

Il messaggio di cultura sostenibile è affidato ad un decalogo di regali che possono essere fatti alla natura, una serie di azioni concrete e doni un futuro migliore. Pensato e descritto da personalità del mondo della scienza e dell’attivismo ambientale: in particolare Domenico Maria Cavallo, professore ordinario presso l’Università degli Studi dell’Insubria, esperto nella valutazione e gestione del rischio chimico e ambientale; Alessandro Miani, presidente della Società̀ Italiana di Medicina Ambientale (SIMA); Elisabetta Patelli, Presidente onoraria dei Verdi della Lombardia e membro degli Ecologisti e Reti Civiche; Simona Roveda, direttore editoriale e comunicazione di LifeGate, nel 1986 ha co-fondato Fattoria Scaldasole e nel 2000 LifeGate, media network e advisor per lo sviluppo sostenibile.

La divulgazione dei contenuti del decalogo, con efficaci e innovative “pillole video”, è disponibile sul sito www.verdenatale.it ed è stata affidata ad Alessandro Cecchi Paone, giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico.

L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione di: Università degli Studi dell’Insubria, Associazione Luminanda, Associazione CRAS Vanzago, Associazione AGESCI Como 45, Duo Zampognari, Associazione La Brianzola, Filarmonica cittadina “A.Volta”, Banda Baradello, Banda Musicale di Rebbio, Banda Musicale San Bartolomeo delle Vigne, Cavalli Monte Bisbino, Città dei Balocchi, Gruppo Sportivo Alzate Brianza, Cooperativa Mondovisione, Conalpa Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio Onlus, Corpo Musicale Albatese, Istituto Musicale e Coreutico “Giuditta Pasta”, Parco Regionale Spina Verde, Società Italiana di Medicina Ambientale, Associazione Proteus

La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio di Camera di Commercio Como – Lecco, Società Italiana di Medicina Ambientale, LifeGate, Como Città dei Balocchi.