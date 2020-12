Natale Virale, il nuovo singolo degli HornytooRinchos

Intervista alla rock band demenziale comasca degli HornytooRinchos, formata da Francesco Fantoccoli alla voce e synth, Giuseppe Spina alla chitarra e voce, Matteo “Ciolo” Giudice al basso, Alessio Corrado alla chitarra e Claudio Pozzoni alla batteria, che ha da poco pubblicato, su tutte le piattaforme, il singolo “Natale Virale”, accompagnato dal video “home made”, uscito sul canale YouTube del gruppo.

«Il nostro intento è sempre quello di strappare un sorriso anche in un momento difficile come questo – hanno raccontato – esattamente come è accaduto con il brano “Squarantena” durante il primo lockdown. Erano già due o tre anni che meditavamo di scrivere una canzone dedicata al Natale, ma, ovviamente, non avremmo mai potuto accontentarci di un Natale “normale”. Questo, invece, che arriva in piena emergenza sanitaria, si è rivelato l’occasione perfetta per regalare a tutti un brano leggero e scherzoso, che gioca sul doppio significato del termine “virale”, sia nella sua accezione sanitaria che in quella legata ai social e ai mass-media». Nel video, infatti, gli HornytooRinchos mettono in atto una vera e propria invasione dell’etere, apparendo in ogni trasmissione, film e talk show appartenenti alla tipica e tradizionale programmazione televisiva natalizia, con l’unico, dichiarato scopo, “di vanificare ogni tentativo di rendere il Natale una cosa seria”. «Abbiamo anche fatto partire un concorso a premi sui nostri canali, il vincitore dovrà riuscire ad indovinare tutti i riferimenti televisivi e cinematografici inseriti all’interno del video».

Il video, realizzato da Forno Violini, lo stesso regista del singolo “Non sono Julia Roberts”, è stato girato con la tecnica del bluescreen e “ognuno a casa propria”, proprio perché, a causa del nuovo DPCM, gli HornytooRinchos non hanno potuto trovarsi di persona, mentre il singolo è stato registrato, mixato e masterizzato, prima del 4 novembre, da Andrea Trapasso presso l’Arte del Suono Sas di Cantù.