Un incendio sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti. Vigili del fuoco ed anche carabinieri, subito allertati, per accertare cosa è accaduto ieri sera prima della mezzanotte al locale Blind Pig di via Milano ad Erba, al confine con Merone. Le fiamme lo hanno avvolto e danneggiato in modo importante da quanto si è potuto ricostruire. L’intervento di spegnimento e messa in sicurezza si è concluso nel cuore della notte.

I pompieri hanno spedito in posto ben sei squadre da Como e dal vicino distaccamento di Erba. Nessun ferito (non c’era nessuno all’interno al momento del rogo), ma forte apprensione. Ora, come detto, alla ricerca delle cause esatte. Non escluso anche l’ipotesi di un gesto doloso anche se necessita di ulteriori approfondimenti investigativi.