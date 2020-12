Conversescion 22 dicembre – Carlo Pozzoni

A Conversescion del Martedì con Claudia Fasola ripercorriamo vent’anni di fatti comaschi con Carlo Pozzoni il fotoreporter che firma il libro “Vent’anni di cronaca a Como” 100 che scandiscono momenti importanti. Il libro è in vendita in tutte le librerie e online. Con noi anche Monica Bergomi per le ultime sul ricettario “Natale da dispensa” per gioie culinarie fatte con quel che c’è in casa. Francesco di Cicero Experience ci parla di come si può rivivere un pezzetto di “Promessi Sposi” con un’esperienza sul lago a bordo di una Lucia. Infine collegamento milanese con l’amica giornalista Maria Sorbi

