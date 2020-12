Auguri speciali da Villa Padre Monti..

Anche se il #natale #2020 sarà ricordato come uno dei più sottotono della #storia.. ragazzi e operatori di Villa Padre Monti hanno voluto dare un segno di come a volte possa bastare poco per sentirsi uniti e vivi.

Villa Padre Monti di Erba

E’ una Comunità alloggio, in possesso di autorizzazione al funzionamento permanente, che accoglie bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 13 anni, per i quali sia utile o necessario un contesto di vita comunitaria per superare difficoltà sociali, familiari e scolastiche. I minori sono inseriti nelle scuole del territorio e vengono seguiti dagli educatori per gli aspetti scolastici e l’organizzazione del tempo libero. La Comunità alloggio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo ed il benessere degli ospiti proponendo percorsi educativi, formativi e di sostegno per il raggiungimento dell’autonomia nel campo relazionale e scolastico.

Comunità alloggio “Orizzonte”

E’ una Comunità alloggio per adolescenti maschi dai 13 ai 18 anni di età, per i quali sia utile o necessario un contesto di vita comunitaria per superare difficoltà sociali, familiari e scolastiche. E’ in possesso di autorizzazione al funzionamento permanente.

I minori sono inseriti in progetti formativi e scuole del territorio e vengono seguiti dagli educatori per gli aspetti scolastici e l’organizzazione del tempo libero.

Vengono incentivate attività sportive, ludiche e aggregative nel territorio per favorire una buona e personalizzata integrazione sociale.

Progetto autonomia “Casa Dolce Casa”

E’ un appartamento per l’autonomia che si trova in una dependance all’interno del parco di Villa Padre Monti. Accoglie giovani dai 18 ai 21 anni che per vari motivi non hanno la possibilità di rientrare in famiglia. E’ una risorsa sostitutiva della famiglia temporanea ed è finalizzato al raggiungimento dell’autonomia personale.

Progetto “Facciamo Altro”: attività educativa pomeridiana, aperta a bambini e ragazzi, in situazione di disagio familiare, che frequentano le scuole di ogni ordine e grado del territorio. Il progetto funziona durante tutto l’anno scolastico ed è realizzato in accreditamento con il Consorzio Erbese dei Servizi alla Persona.

Servizio di Assistenza Domiciliare – Incontri protetti (SADM)

Finalità del servizio è favorire un armonico sviluppo della persona, delle relazioni familiari e sociali, nonché l’autonomia personale, il mantenimento e l’accrescimento delle capacità individuali dei minori seguiti. Gli interventi di Assistenza domiciliare hanno una forte connotazione educativa, operano nell’ambito della prevenzione, del sostegno e del recupero.Il “Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori” e il “Servizio Incontri Protetti” realizzati in accreditamento con il Consorzio Erbese dei Servizi alla Persona.

Progetto “Aperto per Ferie” E’ un Centro Ricreativo Diurno attivo da luglio a settembre, periodo durante il quale abitualmente si interrompono le opportunità offerte dagli oratori feriali. Il progetto, in possesso di autorizzazione permanente al funzionamento rilasciata dal Comune di Erba, si pone quale finalità l’aggregazione, la socializzazione e lo sviluppo dell’autonomia personale dei ragazzi attraverso un percorso ludico-educativo. Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 16.00.

Crediamo nell’importanza di dare delle opportunità di crescita ai nostri ragazzi che, per le vicissitudini della vita si trovano in situazione di disagio.