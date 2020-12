“Como si è tolta finalmente i panni di Cenerentola e si è trasformata in leonessa. Il Piano Lombardia stanzia oltre 200 milioni di euro, quasi tutti disponibili già nel prossimo anno, per quello che è sicuramente il più importante pacchetto di interventi e investimenti messo in campo in provincia di Como negli ultimi decenni. Nella ripartizione dei fondi regionali il nostro territorio fa stavolta la “parte del leone” grazie a un importante lavoro di squadra che abbiamo fatto con i sindaci, le categorie e le istituzioni locali.” Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi introducendo nella sede lariana della Camera di Commercio l’incontro di presentazione delle misure previste nel Piano Lombardia per Como e provincia. Con lui anche il sottosegretario Turba ed il Governatore Fontana, stamane in Camera di Ciommercio, poi in vari punti del territorio.

Foto 3 di 3





All’incontro hanno preso parte numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, delle categorie e delle associazioni, tra cui il Sindaco di Como Mario Landriscina, il Presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca e il Presidente di ANCI Lombardia Mauro Guerra. A fare gli onori di casa il Presidente della Camera di Commercio Marco Galimberti. Sono intervenuti, oltre al Presidente Attilio Fontana, l’Assessore Massimo Sertori e il Sottosegretario Fabrizio Turba. Presenti in sala la Presidente della Commissione speciale Montagna Gigliola Spelzini e il Consigliere regionale Angelo Orsenigo: collegato da remoto, ha assistito ai lavori anche il Consigliere Raffaele Erba.

Dopo la presentazione in Camnera di Commercio, la delegazione ha visitato il Sant’Anna e la nuova sede (in costruzione) della Protezione civile a San Fermo, poi visita al lungolago con il cantiere delle paratie (foto qui sopra) ed infine a Cantù ad una azienda del settore legno (la Tabu)