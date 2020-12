Un fenomeno rarissimo, di grande suggestione, nel cielo un evento imperdibile per ogni appassionato di astronomia. Poco dopo il tramonto odierno, infatti, si verificherà un allineamento planetario come non si vedeva da 800 anni, con protagonisti i due giganti gassosi del Sistema solare: Giove e Saturno. I due pianeti saranno talmente vicini sulla volta celeste da apparire praticamente sovrapposti, come un unico, spettacolare punto luminoso nel firmamento. Il “Signore degli Anelli” e il più grande pianeta del nostro sistema saranno in congiunzione per diversi giorni, tra mercoledì 16 e Natale, venerdì 25, ma lo spettacolo migliore lo si potrà osservare proprio il 21.

Foto 2 di 2



Alle nostre latitudini il super allineamento avrà purtroppo una breve durata, dato che avremo circa un’ora per per poterlo apprezzare. A partire dalle 17:00 circa (ora di Roma) dovremo puntare lo sguardo a Sud Ovest, non troppo in alto sull’orizzonte; dovremmo scorgere un punto piuttosto luminoso ma non brillante. I pianeti infatti non brillano di luce propria come le stelle, dato che non si verificano reazioni nucleari; la luminosità di questi oggetti è quella riflessa del Sole. Il più evidente dei due protagonisti sarà Giove, il quarto oggetto più luminoso della volta celeste dopo Sole, Luna e Venere, mentre Saturno è decisamente più tenue, col suo caratteristico bianco-giallognolo.

Se il meteo non giocherà brutti scherzi, oggi vedrete la coppia di pianeti incastonata tra la costellazione del Sagittario (in basso, ormai quasi completamente tramontata) e quella del Capricorno in alto, mentre a sinistra e a destra vi saranno rispettivamente il Microscopio e lo Scudo. Come sottolineato dal professor Patrick Hartigan, docente di Astronomia presso l’Università Rice, gli allineamenti tra Giove e Saturno sono abbastanza rari, dato che “si verificano una volta ogni 20 anni circa”, “ma questa congiunzione – ha aggiunto lo scienziato in un comunicato stampa – è eccezionalmente rara a causa di quanto i pianeti appariranno vicini l’uno all’altro. Si deve tornare indietro fino all’alba del 4 marzo 1226, per vedere un allineamento più ravvicinato tra questi oggetti visibili nel cielo notturno”, ha concluso Hartigan.

(Foto Il sussidiario.net e da Google.it)