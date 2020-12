Noleggiare veicoli commerciali: quali vantaggi ci sono

Vi siete mai chiesti come facciano tutte quelle aziende che fanno uso di mezzi di trasporto di grosse e medie dimensioni a disporre di un parco veicoli così ampio? Semplice, molto spesso si tratta di veicoli a noleggio. Sì, perché noleggiare anziché comprare i furgoni o i veicoli commerciali in generale, consente di ottenere un vantaggio economico enorme. L’azienda che ne ha bisogno, in questa maniera, non deve provvedere ad anticipare grosse somme di denaro o chiedere prestiti bancari. E quali sarebbero i vantaggi oltre a questo? Vediamo insieme.

Meglio noleggiare che comprare

In molti casi può essere più vantaggioso per un’azienda noleggiare che comprare i veicoli da utilizzare. Difatti, sempre più persone, anche tra i privati, hanno cominciato ad utilizzare questa modalità di fruizione dei mezzi di trasporto: il mercato di settore è in crescita esponenziale. In primis, il vantaggio principale che si ottiene noleggiando un veicolo anziché comprarlo è il fatto che non si va incontro alla svalutazione: quando compriamo un mezzo di trasporto, già il fatto di averlo utilizzato, anche per poco tempo, e aver quindi macinato dei chilometri, fa sì che non abbia più il valore di quando l’abbiamo comprato. Ecco perché sempre più aziende si rivolgono a centri di noleggio per veicoli commerciali per i propri mezzi, come il centro noleggio VAN4YOU ad esempio.

Noleggio a breve termine e noleggio a lungo termine

La prima scelta che dovrà fare chi ha intenzione di noleggiare un veicolo è sicuramente quella tra noleggio a breve termine e noleggio a lungo termine. Per quanto riguarda il breve termine, questa tipologia è particolarmente adatta a chi cerca grande flessibilità e da chi ha esigenza di aggiornare il proprio parco veicoli in tempi abbastanza rapidi. Si tratta di una soluzione molto più veloce e semplice rispetto all’acquisto, oltre che più vantaggiosa in termini economici. Di solito le aziende di noleggio mettono a disposizione del cliente diversi veicoli in pronta consegna, quindi in tempi brevi.

Anche in caso di particolari richieste, si può risolvere l’operazione velocemente, senza aspettare tempi burocratici lunghi. Per questa ragione si dimostra particolarmente indicato come tipo di noleggio per le attività saltuarie, che operano senza una certa regolarità. In alcuni casi c’è la necessità di scegliere un particolare veicolo per un determinato periodo.

Diverso, invece, il noleggio a lungo termine. Di solito, quelli più comuni, hanno durata fino a quattro anni. Si tratta di una alternativa molto comune rispetto all’acquisto e rispetto al leasing classico. A parte i vantaggi, ulteriori, circa la perdita di valore del mezzo, specialmente per quanto riguarda i veicoli professionali. In questi casi, infatti, il valore di un veicolo può anche ridursi di tre o quattro volte nel giro di quattro o cinque anni. Poiché superati i quattro anni del periodo il vantaggio economico che si ottiene inizia a diminuire, in quanto il costo totale del noleggio difatti si avvicina a quello complessivo che si sarebbe potuto sostenere con l’acquisto, si evita di superare tale soglia.