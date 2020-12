Ultimo ancora no, ma penultimo si. Anche se èp lunedì, giornata di grande traffico – in particolare nel pomeriggio – sulle strade di Como. Ma le segnalazioni di moltiplicano anche per Cantù ed Erba. E pure Olgiate e Mariano non scherzano. Visto che il 24 si chiude tutto o quasi, i comaschi stanno anticipando lo shopping di Natale. Le ripercussioni sui parcheggi sono evidenti oggi: praticamente tutti completi fin dalla mattinata. Difficilissimo nel pomeriggio trovare un posto libero. Code anche agli autosili. Stesse scene prevedibili per i prossimi giorni.

Gente a spasso in centro Como, in particolare gruppi di ragazzi, ormai agli sgocciolo anche con la Dad in attesa di sapere se da gennaio torneranno in presenza in aula. Nessuna ressa, comunque, ma centinaia di persone a caccia di idee o pensierini. Alcune code fuori da negozi in centro città, nella zona del quadrilatero dello shopping. Attese ordinate e tutti con mascherina.

