Un abbraccio, ciao don Luigi Salvadei. Una semplice frase accompagnata dalla sua foto con abito religioso. L’intera comunità di Guanzate, in queste ore, piange la scomparsa di Don Salvadei, 93 anni lo scorso 9 novembre. Dopo il malore accusato ieri, è deceduto nel primo pomeriggio di oggi. Ordinato il 3 giugno del 1950, a soli 23 anni, fece il proprio ingresso a Guanzate durante la festa del santuario del 1973, dopo sei anni al collegio di Saronno e 17 ad Abbiategrasso. A lui, inoltre, si deve la costruzione dell’oratorio, ma anche tante altre cose.

In queste ore centinaia di cittadini di Guanzate, anche con aneddoti e foto, lo ricordano con affetto sui social. Il funerale di don Luigi sarà mercoledì 23 dicembre alle ore 10,30 preceduto dal rosario alle ore 10. La camera ardente sarà in chiesa parrocchiale dalle 7,30 alle 22.. Domani (martedì 22 alle 20) “i suoi Ragazzi e le sue ragazze” organizzano una veglia di preghiera.

Per chi non potrà intervenire, il funerale sarà trasmesso via Facebook e sul canale Youtube della Diovesi di Como.