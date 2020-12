Sono 40 favole scritte da bambini nel libro illustrato “Un sorriso, due caramelle”, e i bambini provengono da due Paesi separati da migliaia di chilometri e da situazioni diversissime tra loro; un un po’ sono italiani e un po’ senegalesi, ogniuno ha raccontato il mondo fantastico dentro di se: principesse e cavalieri insieme a storie più domestiche, storie di fantasia scritte e disegnate da bambini e distinate non solo “ai bambini”. Artefice di questo ponte fra Italia e Senegal è Stefania Pastore, vicepresidente di “Help Association”.

Il libro è in vendita a Como presso Birrivico via Borgo Vico 28, Garabombo via Cadorna 22 e Aymara via Lambertenghi 18, tutto il ricavato è destinato alle finalità dell’associazione che sostiene progetti di sviluppo in Casamance, un’area rurale del Senegal. “Help promuove interventi per dare cose basilari alle popolazioni del Casamance: fornisce aiuto alimentare e scolastico, farmaci; sostiene la costruzione di pozzi d’acqua, la creazione di comunità femminili; ha realizzato un orfanotrofio e una scuola” ha raccontato Stefania Pastore oggi ospite a Ciaocomo radio

Per quanto piccola, l’associazione può vantare numeri importanti: la scuola ha circa 410 bambini, l’orfanotrofio circa 25; le comunità femminili raggruppano dalle 20 alle 30 donne per ogni villaggio. Stefania è la referente italiana per tutto quanto riguarda la raccolta fondi a favore di Help e, di solito oganizza eventi a questo scopo, “Purtroppo quest’anno non abbiamo potuto farne nemmeno uno, così durante il lockdown che ci ha tenuti in casa per due mesi, sono riuscita a termine il progetto delle fiabe iniziato tempo prima. Io ho rotto le scatole a tutte le mamme che avevano i bambini a casa per farmi mandare delle fiabe, altre sono arrivate da Como, da Varese, dal Senegal che ha chiuso le scuole pochi giorni dopo l’Italia. In tutto sono circa 40″ conclude Pastore.

Oltre a storie e disegni molto belli, ogni copia del libro ha dei segnalibri che raffigurano animali fatti di stoffe africane cucite da una sarta, il costo del volume è 15 Euro ed è in vendita presso Birrivico via Borgo Vico 28, Garabombo via Cadorna 22 e Aymara via Lambertenghi 18. Chi fosse interessato può contattare Stefania Pastore, mail zeda77@libero.it