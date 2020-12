Eccola di nuova, Chiara Ferragni ritorna sulle sponde del Lake Como come ama geolocalizzare le foto sul suo profilo Instagrama. Da venerdì scorso e per tutto il fine settimana, Chiara, Fedez e il loro piccolo Leone sono stati sul Lario. Questa volta c’era tutto il clan Ferragni, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca, la mamma Marina Di Guardo e il padre Marco, professione dentista e poco incline ad apaprire sui social nonostante sia un uomo di bell’aspetto e molto fotogenico.

Cosa ci facevano tutti da queste parti? Si mormora di un docu-film in lavorazione e questa reunion potrebbe essere funzionale ad esso. Sul suo profilo Instagram Chiara parla di non meglio precisati progetti di lavoro. Di certo alcune scene sono state girate.

Il lago di Como è uno dei luoghi del cuore per Chiara Ferragni, lo ha dichiarato più volte, perciò non sarebbe così strano se fosse stato scelto per un eventuale film, il secondo con al centro l’influencer più famosa d’Italia dopo “Chiara Ferragni Unposted“, un film documentario sulla sua vita, diretto da Elisa Amoruso e presentato al Festival del Cinema di Venezia del 2019, prima della distribuzione nelle sale italiane e la pubblicazione sulla piattaforma di video on demanda Amazon Prime Video. Il nuovo documentario, rispetto al primo, potrebbe far luce su un altro lato di Chiara Ferragni e offrire uno spaccato intimo della sua famiglia,