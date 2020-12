Cuochi Como, un Natale di solidarietà per i senza tetto

La presa diretta di oggi di CiaoComo presso l’Enaip di via Dante racconta il gesto altruista e generoso dell’Associazione Provinciale Cuochi di Como, che in queste ore sta preparando i pasti per i senza tetto in vista del Natale e di Santo Stefano. «Questa nostra iniziativa vuole dare una mano alle persone bisognose e in difficoltà sul nostro territorio – ha dichiarato Massimiliano Tansini, presidente dell’Associazione – in collaborazione con l’associazione Incontri e Caritas, infatti, stiamo preparando dei piatti che saranno destinati ai senza tetto nei giorni di Natale e Santo Stefano».

«Il pranzo di Natale consiste in un primo di verdure e una rollata di tacchino con contorni – ha raccontato lo chef Sergio Mauri – mentre il menu di Santo Stefano prevede cosce di pollo in umido e pasta gratinata. I piatti saranno cotti, abbattuti, messi sotto vuoto e portati direttamente alle associazioni che provvederanno a riscaldarli e a distribuirli ai senza tetto che ne faranno richiesta».

Saranno 340 i pasti preparati dagli chef dell’Associazione, che dimostrano ancora una volta la propria generosità, come ha avuto modo di sottolineare la dottoressa Isa Botta, direttrice della sede di Como di Fondazione Enaip Lombardia. «L’Associazione Provinciale Cuochi di Como è sempre stata sensibile alle realtà di volontariato del territorio, e in un periodo come questo é ancora più importante, perché i bisogni delle persone sono in continuo aumento, specialmente di chi si trova in una condizione di indigenza e non ha una casa propria, un tetto a cui tornare. Un bel segnale che ci connette al senso vero del Natale»