Conversescion 21 dicembre – Paola Minussi

A Conversescion è già arrivato Natale con la Santa Claus più bella di tutto il Circolo Polare Artico: Paola Minussi. Con la presidente delle Women in White, ma anche scrittrice, musicista, attivista e speaker radiofonica. si parla di libri e di appuntamenti imperdibili. Del suo libro di fiabe tra l’Italia e il Senegal ci parla anche Stefania Pastore autrice di “Un sorriso due caramelle” che ha l’intento di raccogliere fondi per i bambini di Casamance. E ancora con noi il compositore e pianista Alessandro Martire che per Natale si è ispirato alla celeberrima “Last Christmas” degli Wham facendone un brano strumentale molto contemporaneo. Infine ecco Andrea Zappa esperto di birre perche a Natale si può brindare anche con la birra

