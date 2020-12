A Natale tutto è possibile: la vigilia, sotto la neve, “Lena e il Moro” si incontrano all’ombra dei Corni di Canzo. Il romanzo di Nicoletta Sipos

Una abbondante nevicata la vigilia di Natale e due persone che si incontrano sul costone di una collina nei dintorni dei Corni di Canzo. La più anziana è una professoressa in pensione, l’altro è un giovane. Inizia così il romanzo “Lena e il Moro” (ed. Ares), di Nicoletta Sipos, giornalista e scrittrice, uscito lo scorso novembre.

Protagonisti di una trama dai risvolti noir per senza essere, propriamente, un romanzo di genere, sono Lena Tilles, la professoressa, con qualche preoccupazione di troppo per la sua salute, ma anche Gerardo Moro, detto Gerry, ha qualche preoccupazione perche, da ragazzo incauto qual’è, si è cacciato in un grosso guaio. Cosa mai ci faranno, sotto la peggior nevicata del secolo, questi individue così diversi? Lei non ha fiducia nei ragazzi. Lui diffida degli anziani. Lei teme che lui voglia derubarla. Lui è convinto che lei mediti di ucciderlo. Per scoprirlo occorre andare a qualche giorno prima quella vigilia di Natale, Gerry scopre che due loschi figuri lo seguono, Lena, per par condicio, riceve due visite a sorpresa. Da quel momento affronteranno insieme una vicenda surreale che cambierà per sempre le loro vite. Perché a Natale, tutto è possibile.

Quella scritta da Nicoletta Sipos è una favola di stagione – ma si può leggerla anche sotto il sole – che sul filo del paradosso mescola tenerezza, speranze e voglia di cambiare sia da giovani sia nella terza età. “Ho scritto di cose alquanto serie senza farlo pesare troppo – dice l’autrice – Ho sempre guardato al risvolto buffo e mi sono molto divertita perciò spero di divertire. Sono affezionata alla trama e ai personaggi di questa vicenda che è di fantasia, ma contiene molte parti di verità».

Nicoletta Sipos ha scritto per quotidiani («Il Giorno» e «Avvenire»), settimanali («Gente» e «Chi») e mensili («Studi Cattolici») e parla ancora di libri su «Chi» e sul blog www.nicolettasipos.

it come alibi per poter leggere e intervistare scrittori straordinari. Ha un debole dichiarato per le storie vere: un caso di violenza domestica ne Il buio oltre la porta (Sperling&Kupfer),

ma soprattutto la Shoah ne La promessa del tramonto (Garzanti) e ne La ragazza con il cappotto rosso (Piemme). Ha curato con Elena Mora tutte le antologie benefiche del collettivo «Donne di parola» da Cuori di pietra a Mariti. È sposata con l’uomo più paziente del mondo, ha quattro figli amatissimi e sei quasi sempre adorabili nipoti.