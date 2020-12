A gennaio tornerà Young, il salone dedicato all’orientamento scolastico per studenti e famiglie del territorio di Como e Lecco. Dalla sede storica di Lariofiere, l’evento di sposta online causa pandemia, trasformandosi in digitale con grandi novità per tutti. Young è promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con la Rete dell’orientamento OrientaComo e con i Rappresentanti istituzionali per l’orientamento della provincia di Lecco.

Sarà un’occasione unica per genitori ed allievi per conoscere ed approfondire le realtà economiche del territorio, ascoltando persone che vivono quotidianamente la sfida di “stare sul mercato” e conoscono in profondità le “filiere di business” in cui sono inseriti

Attraverso la piattaforma EVENTI DIGITALI, sarà possibile trasmettere in diretta un calendario ricco di appuntamenti, ben 15 giorni di dirette in live streaming, dove ogni scuola o ente avrà l’opportunità di raccontarsi anche tramite contenuti multimediali, con la possibilità per gli studenti e le loro famiglie di partecipare ad incontri personalizzati (peer to peer) con gli istituti di interesse e a eventi live organizzati dalle scuole secondarie, centri di formazione, università, aziende, enti e istituzioni.

Una sfida impegnativa che conferma sempre più l’impegno della Camera di Commercio di Como-Lecco in tema di orientamento in stretta collaborazione con il sistema scolastico, nella consapevolezza che la competitività di un territorio presenta il suo snodo cruciale nella capacità di formare le giovani generazioni attraverso molteplici percorsi, coerenti con il tessuto produttivo territoriale, così da valorizzarne i punti di eccellenza.

Questo il programma: dal 7 al 16 gennaio eventi per l’orientamento in entrata alle secondarie di secondo grado (dalle medie alle superiori) mentre dal 25 al 30 gennaio per l’orientamento in uscita dalle secondarie di secondo grado. Sarà possibile visionare le schede degli espositori e prenotarsi agli eventi dal 23 dicembre

Link di accesso alla piattaforma da cui sarà possibile visionare l’intero calendario degli appuntamenti: https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/

“Young – Orienta in futuro è un appuntamento simbolico, il più significativo dell’impegno della Rete per l’orientamento e si distingue da altre iniziative analoghe per essere molto più di una vetrina per le scuole e le università: Young, infatti, è fortemente caratterizzato da un importante calendario che comprende convegni, dibattiti, tavole rotonde e seminari, allo scopo di coinvolgere attivamente i visitatori e di valorizzare tutta la creatività dei giovani e delle scuole. Quest’anno fruibili direttamente online” ha spiegato Gaetana Mariani, componente di Giunta della Camera di Commercio con delega all’Orientamento.

Il Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco Marco Galimberti ha commentato: “Con l’organizzazione di questa edizione di Young la Camera di Commercio di Como-Lecco conferma l’importanza di attuare iniziative che investono sul futuro dei giovani, sull’orientamento degli imprenditori di domani attraverso attività di formazione che costituiscono un valido collante tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. In un periodo di crisi e incertezza quale quello attuale, infatti, è importante che i giovani, il futuro dell’Italia, possano guardare con lungimiranza al proprio avvenire scolastico e professionale, valutando con attenzione tutte le possibilità messe loro a disposizione”.