Ok al primo esperimento nel sabato prenatalizio. Qui la nostra presa diretta con Mario Molteni dal quadrilatero dello shopping di Como dove da ieri è stato sperimentato il senso unico pedonale per cercare di evitrare assembramenti, ressa e disagi della settimana precedente. Ancora qualche accorgimento da mettere a punto, d’accordo, ma la sensazione – e anche l’impatti visivo come si può notare dal video – è che è la situazione è migliorata notevolmente rispetto a pochi giorni prima. Resta ancora un “nodo”: le code all’esterno dei vari negozi che pure ieri si sono formate in qualche occasione. Il senso unico interessa – con transenne e personale protezione civile e polizia locale a regolare il “traffico” di persone – via Indipendenza, via Vittorio Emanuele, poi via cinque giornate e via Luini. Il cuore della città, insomma.

Oggi – sempre dalle 14,30 alle 19,30 – si replica questo provvedimento. Anche se il brutto tempo potrebbe limitare maggiormente le persone in giro. Di fatto, comunque, uno degli ultimi giorni per lo shopping visto che dal 24 scatta poi la chiusura delle attività e la zona rossa in tutta Italia.