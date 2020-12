Tutta la magia del Natale nella presa diretta di CiaoComo, che ha documentato l’inaugurazione del presepe di Crevenna a Erba, posizionato sul sagrato della chiesa. «Questo presepe non è solo la sacra rappresentazione della Natività – ha raccontato Don Ettore Dubini, Vicario Parrocchiale della Comunità Pastorale di Sant’Eufemia, Erba – ma è anche il tentativo di recuperare una tradizione locale perché, poco più avanti rispetto al luogo in cui è collocata la chiesa parrocchiale c’è un ovile che, un tempo, allevava pecore che producevano una lana speciale, motivo per cui gli abitanti di questa frazione di Erba vengono chiamati “barinat”».

Il presepe di Crevenna, costruito da Angelo Garofoli, è a grandezza naturale ed è dotato di un meccanismo particolare, che permette alla statua del pastore, collocata in mezzo al gregge, di suonare il violino. «In questo Natale così insolito – ha proseguito il sacerdote – abbiamo bisogno di ritrovare il senso dell’unione familiare. Le famiglie, infatti, sono molto provate dal periodo di emergenza sanitaria, spesso i conflitti interni hanno la meglio. Con questo presepe vogliamo invece invitare tutti a ripartire, a ricominciare proprio dalla bellezza della famiglia».

«Ho costruito il pastore che suona il violino durante il primo lockdown – ha spiegato l’ideatore Angelo Garofoli – e ci ho impiegato circa otto mesi a completare l’opera. Tante persone mi hanno poi aiutato nell’impresa di assemblare il tutto».