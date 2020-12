La magia del Natale nella presa diretta di CiaoComo al laboratorio di Babbo Natale a Concagno, una frazione del comune di Solbiate con Cagno. «In questo progetto abbiamo coinvolto tanti bambini, asili e realtá del territorio – ha raccontato Lorenzo, gli ideatori – che hanno costruito i Solcagnomoli e il loro villaggio in molti luoghi del paese. Abbiamo distribuito più di cento libretti dell’Avvento realizzati da Sabrina».

Bellissime le immagini che arrivano dal giardino della famiglia Grassi a Concagno, in cui è stato realizzato un ambiente a misura di Solcagnomolo. Il tutto è stato possibile grazie all’aiuto di tanti giovani, bambini e abitanti dei paesi limitrofi.

Dopo la diretta dal laboratorio di Babbo Natale in via Volta, ecco altre curiosità di questo comune che si prodiga con genitori e bambini per le feste in arrivo. Una bacheca dei pensieri positivi regala a tutti coloro che arrivano nel paese di Concagno un momento di serenità e letizia. E poi tante decorazioni natalizie.

«Abbiamo in programma anche qualcosa per dopo Natale e per la Befana. È stato un momento bellissimo, che ha coinvolto le comunità di Solbiate, Cagno e Concagno, siamo felici di questa unione, lavorare insieme è stata una grande gioia per tutti, piccoli e grandi».

Un grazie speciale a tutti anche da parte di CiaoComo, a cui é stata donata una dedica speciale da parte dei Solcagnomoli!