Natale amaro per la Riozzese Como del presidente Verga: beffata dalle friulane del Tavagnacco nell’ultima gara del 2020 sul terreno di Pontelambro questo pomeriggio (calcio femminile serie B). Le lariane non sono riuscite a bissare il successo contro il Ravenna di sette giorni fa. Dopo un primo tempo nel quale le friulane sono andate in vantaggio, nella ripresa non è bastato un gol di Rognoni (video qui sotto): Tavagnacco ancora in rete nel finale dopo un errore del portiere della Riozese in uscita.

https://www.facebook.com/ciaocomo/videos/203988561444960

Alla fine Rizzon e compagne restano a mano vuote anche se ancora al vertice della classifica: raggiunte dal Pomiglianoa quota 20 anche se le squadre che inseguono devono ancora recuperare alcune gare (due la Lazio, altrettanto le friulane corsare oggi a Po0ntelambro). Ora la sosta del campionato, si riparte il 3 gennaio