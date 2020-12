Emozionante Como a Grosseto: vince 4 a 3!!!!

Una vittoria soffertissima per i ragazzi di mister Gattuso che oggi hanno voluto fino in fondo i tre punti, in vantaggio per tre volte i lariani, grazie alla rete iniziale di Ferrari e alla doppietta di Cicconi, si sono fatti raggiungere ma alla fine il rigore di Gabrielloni ha chiuso definitivamente il match. Sicuramente da rivedere la difesa che oggi ha preso tre reti ma la reazione è stata determinante. Non capita spesso di mettere dentro quattro reti in trasferta e le emozioni sono state davvero tante. Prossimo appuntamento al Sinigaglia mercoledì pomeriggio col Livorno.

90′ ancora 4′ da giocare………..NON MOLLIAMOOOOOOOOOOOOOO

36′ nervi saldi e portiamoci a casa tre punti……..VINCEREEEEEEEEEEEE

34′ adesso mister Gattuso si copre con Solini al posto di Cicconi e davanti manda dentro Walker per Terrani

32′ GOL GOL GOLLLLLLLLLL e sono 4 le reti del lariani….GABRIELLONI SU RIGOREEEEEEE

29′ emozioniiiiiiiii……RIGORE PER IL COMO

27′ dentro Arrigoni al posto di H’Maidat

24′ OCCASIONE COMO: ancora Cicconi vicino al gol con un tiro che finisce a lato di pochissimo….DAI COMOOO

17′ nel Como fuori Ferrari e Bansal per Gabrielloni e Gatto

12′ GOL GROSSETO…..respinta corta di Facchin e Sersanti fa centro

6′ toscani in attacco, palla a Fratini che ci prova ma spedisce alto

SECONDO TEMPO

Un primo tempo ricco di emozioni e gol con Cicconi in grande evidenza che mette a segno una doppietta

44′ GGGGOOOOLLLL CICCONI…ancora lui doppietta

38′ GOL GROSSETO: rasoterra di Boccardi

36′ Galligani rasoterra che finisce sul fondo

30′ GGGOLLL COMO grandissimo gol di Cicconi

27′ cross di Bellemo…….presa del portiere toscano

25′ Como in avanti alla ricerca del gol, in spolvero Iovine e Terrani

18′ OCCASIONE COMO: Ferrari a colpo sicuro su cross dalla destra di Iovine, palla che colpisce il palo

12′ GOL GROSSETO con Simeoni

8′ GGGGOLLL COMO Ferrari in area tocca e mette dentro

6′ OCCASIONE GROSSETO: missile dal limite di Boccardi, Facchin riesce a deviare in angolo

2′ lariani pericolosi in avanti con Terrani che mette in mezzo un bel pallone ma non ci sono compagni pronti a raccogliere l’invito

La formazione: Facchin, Iovine, Bertoncini, Crescenzi, Dkidak, Bellemo, H’Maidat, Cicconi, Bansal, Terrani; Ferrari

I ragazzi di Gattuso oggi in campo (ore 15) in Maremma contro una formazione ostica. Qualche problema di formazione per il tecnico lariano alla vigilia. Tra poco gli aggiornamenti