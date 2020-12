Dinamiche familiari: storie semiserie e sagge riflessioni

Attaccamento, protezione, regolazione, stimolazione, guida, contenimento, ma quanto può essere difficile il mestiere del genitore; eppure, con le giuste riflessioni, un po’ di aiuto e una buona dose di ironia, un ruolo che si può esercitare e affinare nonostante le molte difficoltà odierne che crescere figli comporta. E, a questo proposito, una (semi)seria riflessione sulle dinamiche familiari ce la portano le autrici Patrizia Dugoni e Barbara Veronelli, con il libro Legami di Corte, Paoline Editoriale Libri; le loro sagge riflessioni partono da una prima, importante considerazione, ovvero che, per meglio comprendere il difficile e meraviglioso mondo dei legami, una delle chiavi di lettura non solo più accattivante ma funzionale a semplificare ciò che, spesso, è complicato, è l’ironia. Un modo originale per veicolare significati talvolta indigesti, proprio perché ci toccano così da vicino e toccano ciò che abbiamo di più sacro nella nostra vita. Ecco perché, nell’introduzione del libro, le autrici lo chiariscono subito: “L’idea di scrivere sulla famiglia e sulle storie familiari nasce dal desiderio di rivedere in chiave ironica la realtà che ci circonda al fine di renderla più facile da comprendere (sperando di riuscirvi) e meno complicata di quanto possa apparire. Il testo non vuole essere un trattato di psicologia, ma ha la pretesa di poter diventare utile, senza essere didattico, magari divertendo un po’. Si rivolge ai genitori e agi addetti ai lavori che hanno voglia di prendersi in giro nel loro ruolo, senza per questo dimenticarsi delle loro funzioni”.

Il libro è strutturato in modo particolare, proprio perché particolare è il tema: ogni storia si articola con modalità e strutture differenti nelle quali l’impianto non è mai lo stesso, cosa che permette di sviluppare la complessità dell’argomento trattato. Si comincia con La Famiglia Senzapace, un nucleo familiare in movimento, come spesso accade alle famiglie allargate di oggi, nelle quali una delle cose importanti è essere aperti a un cambiamento che comporta, fra le altre cose, la presa di coscienza di non essere perfetti. Quello che può non dare pace è talvolta la ricerca di un figlio, quel bambino desiderato e voluto per coronare il sogno di un progetto di vita insieme. A questa prima riflessione ne segue un’altra, quella su come nasce il progetto di un figlio e come potrà avvenire poi l’incontro tra il figlio immaginato e quello reale; ma diventare genitori può essere una scelta che non sempre la natura asseconda nella coppia. Ecco che allora può nascere l’idea di rivolgersi ai moderni metodi di procreazione assistita, oppure di ricorrere all’ipotesi dell’adozione.

Ogni famiglia svolge un ruolo ben preciso che, nel tempo, è composto da diverse fasi, compiti evolutivi che tutti i membri del nucleo devono affrontare e superare. Vengono analizzate, inoltre, le varie tipologie familiari, perché i legami possono avere realtà diverse. Famiglie formate solo da una coppia senza figli; famiglie monoparentali, quindi un genitore solo con uno o più figli; famiglie separate; famiglie ricostruite dopo una separazione; famiglie straniere o miste.

Ed ecco, quindi, l’arrivo del figlio e, con lui, quel passaggio dal fantastico al reale, con tutte le difficoltà, le speranze, le delusioni che questo passaggio comporta, in questa transizione irreversibile che porta alla genitorialità. Le relazioni si trasformano, si ridefiniscono, le connessioni vanno sviluppate, mantenute, allacciate fra loro. Da qui comincia il tutto e si sviluppa in molti modi: attraverso le altre figure di riferimento, i nonni, attraverso l’equilibrio fra i bisogni dei genitori e quelli dei figli, fra le funzioni primarie di accudimento e le diverse modalità di comunicazione, e importante sarà fare una saggia riflessione sul come siamo stati allevati ci condiziona nella scelta del partner e nei legami familiari; e ancora, l’arrivo di un secondo figlio, l’inserimento a scuola, come si insegna e come si impara, la gestione delle regole e dei limiti, il gioco, la lettura, lo sport. Le crisi. Certo, perché ci sono anche quelle. E come, da tutto questo, anche i genitori possano trarre per loro stessi degli insegnamenti di crescita.

Oltre alle storie, che vengono narrate in maniera divertente, tante le riflessioni e i suggerimenti ludici, letterari, cinematografici, artistici e musicali, in questo libro che racconta di una strada, quasi sempre in salita, che chi decide di pensare a un progetto di vita insieme a un’altra persona si appresta a percorrere. Ma la fatica viene compensata dall’avventura “Se riusciamo a percorrerla con la stessa leggerezza e lo stesso entusiasmo che anima la curiosità dei nostri figli”.

“Soprattutto speriamo – scrivono le autrici nelle considerazioni finali – che le sagge riflessioni, che accompagnano le storie semiserie, siano in grado di offrire spunti utili e trovare, di fronte alle difficoltà che la vita a volte ci riserva, soluzioni nuove da sperimentare insieme ai propri cari”.

Note sulle Autrici:

Patrizia Dugoni, autrice delle storie semiserie, è psicologa-psicoterapeuta clinica a indirizzo integrato. Esperta in psicologia giuridica e delle dipendenze, ha svolto consulenze per gli enti pubblici. Consulente tecnico di parte per genitori in separazione, svolge attività clinica con adulti, coppie, famiglie, e insegna in una scuola di specializzazione in psicoterapia.

Barbara Veronelli, autrice delle sagge riflessioni, psicologa-psicoterapeuta sistemico-relazionale, è esperta in terapia familiare e si dedica all’attività clinica con minori, coppie e famiglie. Tecnico d’ufficio per il tribunale, collabora con scuole, servizi di tutela dei minori e di neuropsichiatria infantile.

Sabrina Sigon