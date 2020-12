Tre ubriachi (giovani) in poche ore, Un incubo che ritorna dopo diverse settimane nelle quali – anche per il lo0ckdown probabilmente – la situazione sembrava migliorata. Il personale del 118 ha effettuato interventi a Como in via Borgovico ieri sera (ore 23) e poi dopo la mezzanotte in piazzale San Gottardo (stazione centrale) per soccorrere un 32enne ed un ragazzo di 27 anni. Entrambi con sintomi di intossicazione etilica: sono finiti in ospedale in osservazione per l’intera nottata.

Alle 2 a Tremezzo – via Colombo – è stato un 20enne a sentirsi male per il troppo alcool. Anche per lui intervento dell’equipe 118 e ricovero al Sant’Anna in osservazione.