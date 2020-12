Si gioca alla tombola per I Bambini di Ornella ONLUS.

Dopo tre grandi edizioni torna anche quest’anno puntuale il Tombolone Solidale organizzato dalla Formazione Solidale e I Bambini di Ornella ONLUS. Le precedenti edizioni hanno permesso di far recapitare in Senegal container pieni di materiale utile alle attività solidali.

I ricavati del Tombolone di quest’anno saranno,invece, destinati al progetto di costruzione di una scuola materna del villaggio rurale di Daga Dialaw. Anche in questa edizione ci sarà la possibilità di vincere bellissimi premi e il vincitore della tombola potrà volare in Senegal, post COVID, e partecipare ad uno dei viaggi solidali organizzati dalle associazioni e constatare con i propri occhi lo svolgimento dei progetti.

Come funziona, come e dove si comprano le cartelle?

Il Tombolone Solidale si svolge come la più classica delle tombole. Con una donazione di 10 euro ti verrà rilasciata una cartella che ti servirà per giocare con noi e magari vincere uno dei bellissimi premi messi in palio. L’estrazione si terrà il 6 gennaio 2021 alle ore 18.00 in diretta dal villaggio di Daga Dialaw in Senegal.

Le cartelle possono essere comprate online al link https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=P63K7XV2NDFHU , oppure richiedendole tramite email a info@formazionesolidale.org.

Il giorno dell’estrazione, 6 gennaio 2021, sui canali social ( https://www.facebook.com/ibambinidiornella, https://www.facebook.com/groups/61207797882 , https://www.ibambinidiornella.org ) sarà possibile seguire l’evento e allo stesso tempo i fortunati possessori delle cartelli vincenti saranno avvertiti tempestivamente.

Ogni cartella può vincere un solo premio, ma ogni cartella corrisponde a una donazione. Quindi perchè non aumentare le proprie possibilità di vincita facendo una buona azione? Se, invece, non vi fosse possibile comprare più di una cartella potrete aiutare la causa rendendovi testimonial dell’iniziativa pubblicandola sui vostri profili social, o convincere amici e familiari a fare la loro parte.

In ogni caso i numeri delle cartelle vincitrici dei differenti premi saranno pubblicati sui siti e sui canali social delle associazioni, perciò i vincitori non dovranno necessariamente essere “presenti” al momento dell’estrazione. I vincitori avranno 10 giorni di tempo (fino al 16 Gennaio) per convalidare il premio

I premi in palio:

Ambo: Un panier senegalese piccolo con prodotti locali (mix marmellate e infusi) + LIBRO FOTOGRAFICO offerto daEnzo Pifferi – valore commerciale € 90,00

Terno: un “panier senegalese” grande con prodotti tipici locali (confezione mix di marmellate, miele, essenze (Thiourai), oli di baobab e karitè , infusi di ibisco, polvere di baobab, un borsone e una shopper in stoffa wax. Valore commerciale 130,00 euro

Quaterna: SET BORSE SPORTIVE DA VIAGGIO offerto dalla ditta PRIMATO SPORT ITALIA di Como – valore commerciale 170,00

Cinquina: TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A10 WI-FI, offerto dalla Ditta Ci.Erre Ufficio di Senna Comasco – valore commerciale € 200,00

Tombola: Un Viaggio con Formazione Solidale in Senegal di 10 gg formula all’ inclusive del valore di 700 euro (escluso volo) in periodo da concordare.