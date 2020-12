Politeama, proroga dei termini per il tavolo di progettazione

È stata fissata al 10 gennaio la proroga dei termini per aderire al tavolo di coprogettazione e un anno per proporre alla città un progetto di recupero e gestione del Politeama. «L’appello ad aderire è rivolto a tutte le realtà culturali, ma anche ai singoli professionisti che hanno a cuore il futuro dello storico teatro – spiega il liquidatore, Francesco Nessi – Non esiste preclusione alcuna e nelle scorse settimane sono stati diversi i contatti avuti, ma anche la richiesta di prorogare i termini visto il difficile momento che impedisce spesso la relazione tra soggetti. Questo ci ha convinto a concedere altro tempo soprattutto perché l’obiettivo è facilitare il massimo della partecipazione».

Nei giorni scorsi, infatti, sono state avanzate diverse richieste di proroga per la presentazione dei termini da parte dei soggetti interessati alla partecipazione del tavolo di co-progettazione. Il particolare periodo rende molto difficile avviare il cronoprogramma previsto dall’avviso per poter procedere al processo di co-progettazione a causa dell’instabilità dello scenario pandemico e delle azioni di contenimento che limitano la mobilità e la possibilità di relazioni in presenza tra persone, inoltre, le modalità operative e la metodologia di lavoro prevede un’attività di confronto e conoscenza tra soggetti, almeno nella fase di iniziale, in presenza.

L’avviso ha l’obiettivo di definire un Partenariato in grado di co-progettare con la Società Politeama s.r.l. un progetto sostenibile per il recupero funzionale e la gestione e utilizzarlo successivamente come “piattaforma base” per la candidatura a bandi e avvisi promossi da terzi. La procedura innovativa, mutuata da altre esperienze pubblico/private all’avanguardia in Italia, fin da subito propone una gestione trasparente e metodologicamente rigorosa di un processo di coprogettazione finalizzato a coinvolgere tutti gli attori in campo. La candidatura è qualificata e richiede di aderire ad una procedura poi sottoposta ad una analisi tecnica dei requisiti di partecipazione.

L’istanza di partecipazione è pubblicata SULL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI COMO

Le candidature già corredate di una breve relazione che prospetti una idea di recupero e gestione del teatro vanno indirizzate entro e non oltre le ore 24.00 del 10 gennaio 2021 – proroga alla Società solo per posta elettronica certificata alla casella: societapoliteama@legalmail.it.

Info: info@politeamacomo.it.