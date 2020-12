Domenica: in diretta dal Carducci il “Concerto di Natale”

La tradizione dei concerti natalizi risale al medioevo e, da allora, nelle piazze, nelle chiese e negli sfarzosi saloni delle corti europee, l’attesa della notte di Natale è segnata dalla musica.

L’Associazione Carduccim che ha nel suo dna la promozione della musica, in occasione dell’imminente Natale, propone domani , domenica 20 dicembre alle ore 18, in diretta via streaming e radio dal Salone Enrico Musa, il “Concerto Natalizio Bach&Friends”..

Il prestigioso quintetto di ottoni Brass and Breakfast (Valerio Ponzolato – tromba, Alessandro Ghidotti – tromba, Debora Maffeis – corno, Francesco Mazzoleni – trombone, Fabio Pagani – tuba) sarà protagonista del concerrto proponendo un programma dedicato al repertorio barocco.