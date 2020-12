Chi si può spostare ? In che modo ? Vigilia o Natale, parenti o amici ? Un rompicapo il nuovo decreto di legge emenato e presentato ieri sera dal presidente del consiglio Conte per regolare le festività di Natale e fine anno (video sopra). Oggi, in una linea diretta straordinaria e seguitissima, il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi ha provato a rispondere alle centinaia di richieste di chiarimento. E chi non è stato accontentato in diretta ha avuto comunque le risposte in queste ore dalla segreteria di Fermi.

Qui allegato il video della puntata di stamane in diretta a CiaoComo. Sono stati tantissimi i dubbi dei nostri lettori. Fermi tornerà in diretta da noi anche mercoledì prossimo (23 dicembre) per la puntata di auguri pre-natalizia. Il presidente del consiglio regionale dallo scorso mese di febbraio – da inizio pandemia – ormai è un riferimento per i nostri lettori di CiaoComo (ma anche ascoltatori della radio) che anche oggi gli hanno espresso gratitudine per la chiarezza espositiva e la pazienza nel cercare di dare le risposte