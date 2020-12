Cantique de Noël, gli Auguri in musica del Teatro Sociale di Como

Da oggi sui canali social del Teatro Sociale di Como / AsLiCo giungeranno gli Auguri in musica per le imminenti festività natalizie, realizzati, nei giorni scorsi, dal Teatro.

Questo è un dono che il Teatro ha voluto comporre, destinato a tutti coloro che l’hanno voluto condividere o desiderano farlo.

Una cosa che il Teatro sa fare e può donare, perché è nelle sue corde: produrre musica e arte, all’interno delle proprie mura, ora, ancora chiuse al pubblico.

Così è una musica celestiale, non una musica qualunque, una musica che auspichiamo possa infondere contemplazione e speranza: Cantique de Noël di Adolphe Adam, eseguito da Caterina Sala e Giorgio Martano, ripreso da OLO Creative Farm.

È un semplice e poetico augurio in musica, una strenna che alcuni partners hanno voluto personalizzare, ribadendo, con la loro vicinanza, l’identità del Teatro ed il talento degli artisti del territorio.

E per continuare a sperare e a guardare al futuro, anche laddove non sia già stata trattata una strada ben precisa, per sigillo è stato scelta una citazione da Leonard Cohen: C’è una crepa in ogni cosa, è così che entra la luce.