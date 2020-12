Asst lariana, chiusura natalizia per consultori familiari e ambulatori pazienti ex Covid

Consultori familiari: chiusura delle segreterie giovedì 24 dicembre

Il 24 dicembre le segreterie dei Consultori familiari di Asst Lariana saranno chiuse. Per gli appuntamenti – obbligatori per accedere ai servizi stante il mantenimento delle misure di protezione e di distanziamento – si potrà ricontattare gli uffici a partire da lunedì 28 dicembre. Per maggiori informazioni sui giorni e gli orari di apertura delle segreterie è possibile consultare il sito di Asst Lariana www.asst-lariana.it (Servizi territoriali/Consultori familiari/Dove puoi trovare il tuo consultorio).

Ambulatorio per i pazienti ex Covid: segreteria chiusa dal 21 al 27 dicembre

La segreteria dell’ambulatorio istituito da Asst Lariana a Como e a Cantù per i pazienti ex Covid 19 dimessi dalle proprie strutture ospedaliere sarà chiusa dal 21 al 27 dicembre. I pazienti vengono seguiti a 3/6/12 mesi dal ricovero da un gruppo multidisciplinare la cui direzione è in capo agli pneumologi affiancati da specialisti in base alle complicanze riscontrate (cardiologi, neurologi, fisiatri, psicologi/psichiatri, cui si aggiungono eventuali altre figure in funzione dei bisogni rilevati). Il monitoraggio prevede tra l’altro Tac e Rx al torace, prove di funzionalità respiratoria, emogasanalisi, monitoraggio della saturazione arteriosa. Il modello di riferimento prende spunto da quello della presa in carico del paziente cronico.