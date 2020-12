L’ugurio per un giorno felice, gli studenti cantano per medici e infermieri

Cose belle che si fanno a scuola in un momento brutto per tutti, studenti “casalinghi” per primi. Alcune ragazze e ragazzi della 2M del liceo musicale T. Ciceri di Como hanno ideato e realizzato un breve video augurale con un messaggio per gli operatori sanitari. Lo trovate su youtube, L’idea è stata poi coordinata a livello organizzativo dagli insegnanti, il professor Antonello Rizzella ha arrangiato il brano tenendo conto degli strumenti studiati dai ragazzi e ha anche curato l’editing video, mentre l’editing musicale è stato curato dalla professoressa Concas, infine gli insegnanti di strumento hanno supportato gli allievi nello studio delle parti orchestrali.

Da sottolineare che l’iniziativa è nata dalla volontà degli studenti, toccati da quanto stanno facendo medici e infermieri da tanti mesi a questa parte.